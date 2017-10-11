Дочь и внучка Джафара Джаббарлы снялись в проекте Алима Гасымова и Эльчина Иманова – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-11 14:37 | www.oxu.az | 4

В Бакинском пресс-центре 13 октября в 12.00 состоится презентация клипа «Ana» («Мама») на одноименное произведение великого азербайджанского драматурга, поэта, театрального постановщика и сценариста, основателя школы киносценаристов Джафара Джаббарлы

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend Life автор проекта и музыки, композитор Эльчин Иманов.

Произведение исполняет всемирно известный исполнитель мугама, кавалер ордена «Шохрат», обладатель премии ЮНЕСКО, народный артист Алим Гасымов. Режиссер работы – Фуад Тахмазлы, оркестровка – Авез Мурадов, звукорежиссер – Имран Ибрагимов.

«Произведение «Ana» было написано в 1916 году и ни разу не экранизировалось. Этот проект является посвящением нашим матерям, которых мы должны любить и лелеять на протяжении всей жизни, а не вспоминать только по праздникам. К сожалению, есть люди, которые на протяжении своей жизни даже и не вспоминают о матери, а после ее смерти делают пышные похороны и воздвигают дорогостоящие надгробные памятники. Кому это нужно? Надо ценить мать при жизни, отдавать ей все самое ценное, свою душу и сердце! Мать священна для каждого человека и не зря пророк Мухаммед говорил, что рай находится под ногами матери. Этот проект – наша дань наследию великого Джафара Джаббарлы, обращение к сегодняшнему дню и призыв к будущим поколениям”, - сказал Эльчин Иманов.

Интересно, что в клипе, который снят в виде мини-фильма, впервые снялись дочь и внучка Джафара Джаббарлы. Его дочь 87-летняя Гюляр Джаббарлы, заслуженный деятель культуры, с 1979 года по 2012 годы была директором Дома-музея Джафара Джаббарлы. Ныне этот очаг культуры возглавляет внучка Джафара Джаббарлы - Гямяр Сейфеддингызы. В клипе также снялась мать Эльчина Иманова – 81-летняя Светлана ханум.

A.C.

