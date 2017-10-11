В ПАСЕ приняты две резолюции по докладам в связи с Азербайджаном – ОБНОВЛЕНО

2017-10-11 14:40 | www.oxu.az | 3
В ПАСЕ принята резолюция №14397 по докладу Алена Дестекса «Шаги, предпринятые в сфере соблюдения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате обсуждений в отчет были внесены изменения и дополнения.
За доклад проголосовали 114, против – 24 человека.
12:32
В среду на пленарных заседаниях, которые пройдут в рамках осенней сессии ПАСЕ, будут заслушаны доклады и состоятся обсуждения на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере соблюдения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы», передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд.
Авторами первого доклада являются Сезар Флорин Предан и Стефан Шеннак, автор второго доклада - Ален Дестекс.
В обсуждениях примут участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана.
Н.О.