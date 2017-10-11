Трамп опроверг сообщение NBC о намерении увеличить ядерный арсенал США

2017-10-11 18:59 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение телеканала NBC о планах многократно увеличить ядерный арсенал США и пригрозил телеканалам сложностями с продлением их лицензий за публикацию ложных сообщений, передает в среду РИА Новости.

"Фейковый NBC News придумали историю о том, что я хотел "удесятерить" ядерный арсенал США. Чистая выдумка с целью дискредитации", - написал президент в своем Twitter, поставив знак равенства между телеканалами NBC и CNN.

Президент также задался вопросом: "С учетом потока фейк-ньюз от NBC и других каналов, когда настанет подобающий момент, чтобы поставить под сомнение их лицензию? Плохо для страны!"