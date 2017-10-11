Али Гасанов: «Принятие ПАСЕ предвзятых документов вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы»

2017-10-11 19:40 | www.apa.az | 3

«Считаю, что, приняв документы, подготовленные на основе субъективных заключений определенных заинтересованных антиазербайджанских кругов, ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою предвзятую и несправедливую позицию».

Об этом АПА заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые сегодня в ПАСЕ документы в отношении Азербайджана.

«Известно, что за прошедший с момента членства в эту структуру период Азербайджан регулярно сталкивался с давлением определенных лоббистских групп, особенно поддерживающих армян. Когда господин Турбьёрн Ягланд был генсеком, это давление еще больше усилилось. Это исходит из его особо негативного отношения к Азербайджану.

Очевидно, что многим не выгодна активность в ПАСЕ Азербайджана, который проводит независимую политику в соответствии со своими национальными интересами и отличается своей принципиальной позицией. В противном случае, парламентарии больше думали бы о будущем Европы, в которой распространилась исламофобия, ксенофобия, расовая и религиозная дискриминация, увеличились случаи нарушения прав человека, свободы слова, и искали бы пути решения этих проблем, а также выразили беспокойство в связи с невыполнением примерно 10 тысяч решений ЕСПЧ. Из-за Крымского вопроса в отношении России были приняты санкции. Так почему же не поднимается вопрос о принятии мер в отношении Армении, которая на протяжении уже 25 лет держит под оккупацией 20% территорий Азербайджана? Этим они демонстрируют открытое неуважение к фундаментальным ценностям Европы», - отметил А. Гасанов.

По словам помощника президента, искусственное притеснение Азербайджана, который развивается демократическим путем, намеревается подписать с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве, еще раз показывает, что ПАСЕ превратилась в инструмент давления в руках кругов с определенными целями и исполняет конкретные заказы: «Конечно же, принятием такого рода необоснованных документов оказать давление на Азербайджан невозможно. Азербайджан – независимое, сильное государство, у которого есть свои внутренние и внешние приоритеты. Наша страна и впредь будет продолжать двигаться своим путем. Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных рассуждениях, увеличение попыток оказания давления вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы».

Отметим, 11 октября в ПАСЕ были приняты резолюция по докладу №14403 «Положение демократических институтов в Азербайджане», подготовленному содокладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, а также резолюция №14397 по докладу бельгийского парламентария Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека».