За 8 месяцев туристы потратили в Азербайджане 1,3 миллиарда манатов

2017-10-11 19:43 | www.apa.az | 4

«За 8 месяцев текущего года иностранные туристы потратили в Азербайджане 1,3 миллиарда манатов. Местные туристы за 8 месяцев потратили в зарубежных странах 1 миллиард 200 миллионов манатов».

Об этом, как передает АПА-Экономикс, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на заседании Совета туризма. Министр отметил, что по сравнению с 9 месяцами прошлого года число туристов, прибывших в нашу страну, в аналогичный период текущего года выросло на 20,9%. По его словам, за этот период число туристов, прибывших в Азербайджан, составило 2 миллиона 71 тысячу 918 человек. «Результатом созданной в течение последних нескольких лет инфраструктуры туризма является то, что в настоящее время в этой сфере занято 46 тысяч человек. Если добавить сюда более 60 тысяч работников культуры, то в целом в сфере туризма занято более 100 тысяч человек».

А.Гараев сообщил, что в летний период в отелях и объектах гостиничного типа в регионах было более 860 тыс. размещений: «За 8 месяцев этого года этот показатель составил более 1 миллиона 294 тысяч человек».