Фото убитого посла Карлова удалили из компьютерной игры о Бэтмене

2017-10-11

Компания Telltate удалила фото погибшего посла России в Турции Андрея Карлова из компьютерной игры о Бэтмене и публично извинилась за инцидент после протеста со стороны РФ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на специализирующийся портал по разработке компьютерных игр.

"Мы сожалеем о данном инциденте и предпринимаем соответствующие действия внутри компании, чтобы в будущем продолжать поддерживать наши высокие стандарты продукции и контроль качества", — заявили представители Telltate.

Отмечается, что разработчики удалили изображение Карлова из игры на всех платформах.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Фото Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали эту фотографию, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

