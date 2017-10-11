UNEC: «Наша цель – расширение исследований, которые внесут вклад в экономический рост в Азербайджане» (ФОТО)

2017-10-11 19:14 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций дал старт общественным лекциям в ведущих университетах страны, посвященным успешным экономическим реформам в Азербайджане.
Первая общественная лекция состоялась в UNEC.
Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов отметил, что в результате успешно осуществляемых социально-экономических реформ в 2004-2014 годах, Азербайджан по темпам экономического роста находился в первых рядах. Благодаря нефтяным доходам была модернизирована инфраструктура, развился ненефтяной сектор, улучшилось благосостояние населения, созданы валютные резервы в большом объеме. Однако, начиная с 2014 года, в результате резкого снижения цен на нефть и экономического кризиса в странах-торговых партнерах, институциональных и структурных вызовов, сокращения темпов экономического развития, а также процессы, происходящие в финансово-банковском секторе, создали необходимость для перехода к новому подходу экономического развития, отметил Мурадов. В этой связи были приняты 12 стратегических дорожных карт по нацинальной экономике и 11 секторам экономики.
Говоря о проделанной работе в направлении осуществления проектов, предусмотренных в стратегической дорожной карте, ректор отметил: «Являясь экономическим университетом, наша цель обосновать реализуемые в стране экономические реформы, расширить исследования, которые смогут внести положительный вклад в экономический рост».
При этом он добавил, что в UNEC в максимальной степени созданы приемлемые условия для реализации существующего потенциала.
Исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы отметил, что в результате комплексных экономических реформ, реализуемых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, остались позади трудности, возникшие под воздействием внешних шоков. Он рассказал об ожидании еще более высоких темпов развития ненефтяного сектора: «Реализуемые экономические реформы, созданные промышленные, аграрные и технологические парки говорят об ожидаемом в 2018 году буме в ненефтяном секторе. Коммерческие банки также усилили свое участие в финансировании реального сектора».
По словам Гасымлы, государственная инвестиционная программа, поддерживая экономическое развитие в стране, и в 2018 году обеспечит стремительное развитие ненефтяного сектора.
На мероприятии было отмечено о значении общественных лекций с точки зрения синтеза образования-науки-реформ.