ПАСЕ является инквизицией Запада – Александр Рар

2017-10-11 19:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является инквизицией Запада, которая всегда будет считать, что вправе вмешиваться в процессы, в том числе во внутреннюю политику государств-членов, если им будет казаться, что там права человека нарушаются. Об этом сказал в среду Trend известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя принятые на сегодняшних заседаниях ПАСЕ документы, где поднимаются не соответствующие действительности вопросы по Азербайджану.

«Такая ситуация типична для Европы, и она будет усиливаться», - добавил он.

Тем не менее, считает политолог, принятие этих документов не повлияет на отношения между ПАСЕ и Азербайджаном.

Отметим, что сегодня на осенней сессии ПАСЕ были приняты доклады на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)