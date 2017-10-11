Путин: «Объем товарооборота между странами СНГ достиг 75 млрд. долларов»

2017-10-11 19:45 | www.apa.az | 3

«Объем товарооборота между странами СНГ с начала 2017 года увеличился на 25 процентов».

Как сообщает командированный в Сочи спецкор АПА, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами стран СНГ в расширенном составе.

Он отметил, что объем товарооборота между странами СНГ с начала 2017 года увеличился на 25 процентов и достиг 75 миллиардов долларов: «В текущем году наблюдается восстановление финансовой активности между странами Содружества независимых государств».

По мнению президента России, для обеспечения роста товарообмена между странами СНГ нужно совершенствовать режим свободной торговли, а также устранять барьеры на пути движения товаров, упрощать таможенные процедуры.