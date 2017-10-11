В Сочи проходит заседание Совета глав государств СНГ

2017-10-11 15:03 | www.oxu.az | 3

В Сочи проходит заседание Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Oxu.Az, мероприятие открыл президент России Владимир Путин.

В. Путин отметил, что страны Содружества Независимых Государств имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов.

Основное темой саммита станет развитие экономических связей, военное сотрудничество и активизация культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, для участия в заседании в Сочи прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Н.О.