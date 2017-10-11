AtaBank обратился к держателям пластиковых карт

2017-10-11 20:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для улучшения качества оказываемых услуг процессинговый центр AzeriCard регулярно проводит работы по обновлению системы.

По официальной информации, поступившей из процессингового центра, в ночь с 12 на 13 октября, с 00:30 до 06:00 работа системы будет временно ограничена. Операции по пластиковым картам в указанный период в онлайн режиме работать не будут. AtaBank просит клиентов принять к сведению при планировании своих операций.

В настоящее время сеть ОАО AtaBank состоит из 31 филиала и отделения, 81 банкомата и 18 000 POS-терминалов в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.