В Азербайджане ускорился процесс дедолларизации

2017-10-11 20:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Стабилизация курса азербайджанского маната ускорила процесс дедолларизации в стране, сказала в среду журналистам директор департамента корпоративного банкинга AccessBank Гюнай Джалилова.

При этом, по ее словам, основными причинами стабилизации курса маната стали повышение цен на нефть до 50 долларов и шаги в области государственного регулирования.

"Мы видим рост объема депозитов в манатах. Стабилизация курса маната дает возможность восстановить кредитование в национальной валюте. Хотя низкие процентные ставки по кредитам в инвалюте делают их более привлекательными", - сказала Джалилова.

Согласно данным Центрального банка, в январе-августе 2017 года объем манатных вкладов физических лиц в Азербайджане достиг двухлетнего максимума - 1 918,4 миллиона манатов.

По данным ЦБА, вклады в манатах в январе-августе выросли на 31,7 процента по сравнению с восемью месяцами 2016 года. Последний раз подобный объем манатных вкладов в банковской сфере наблюдался в июле 2015 года - 2 138,7 миллиона манатов.

Вклады в иностранной валюте, наоборот, по итогам августа достигли минимального объема за последние почти три года - 4 977,1 миллиона в манатном выражении. В целом за год их объем сократился на 23 процента. Меньше этого показателя объем вкладов в иностранной валюте был в феврале 2015 года [до первой девальвации] - 4944,9 миллиона в манатном выражении.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)