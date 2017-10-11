Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили по телефону визовый кризис

2017-10-11 20:51 | www.apa.az | 4

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил взаимное приостановление Турцией и США выдачи виз.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Подробностей переговоров агентство не приводит.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.