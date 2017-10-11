В США выросла самая большая в мире морковь

2017-10-11 15:15 | www.oxu.az | 5

Американский огородник Кристофер Квалли вырастил гигантскую морковь, вес которой составил 10,18 килограмма, передает UPI. Крупный корнеплод был признан самым большим в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Oxu.Az, сообщается, что морковь американца на один килограмм и шесть граммов обогнала предыдущего рекордсмена.

Как отмечает Кристофер Квалли, успех мог быть вызван "почвой, семенами, погодой и чуточкой удачи".

Этот корнеплод американец решил не употреблять в пищу, а посадить обратно в землю.

Н.О.