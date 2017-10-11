Али Гасанов: Принятие предвзятых документов вынуждает Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы (версия 2)

2017-10-11 20:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), приняв эти имеющие специальную цель документы, подготовленные на основе субъективных суждений заинтересованных антиазербайджанских кругов, в очередной раз продемонстрировала свою предвзятую и несправедливую позицию в отношении Азербайджана.

Об этом в среду сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые 11 октября в ПАСЕ резолюцию №14403 по подготовленному содокладчиками Стефаном Шеннаком и Сезар Флорин Преданом докладу под названием «Состояние демократических институтов в Азербайджане» и резолюцию №14397 по докладу, подготовленному бельгийским парламентарием Аленом Дестексом «Председательство Азербайджана в Совете Европы: ситуация с очередными шагами, которые будут предприняты в области соблюдения прав человека».

"Известно, что Азербайджан за период, прошедший с момента членства в этой структуре, последовательно сталкивался с давлением определенных лоббистских групп и, в частности, сподвижников армян. А в бытность Турбьёрна Ягланда генеральным секретарем это давление еще более увеличилось и обострилось. И это вытекает из его особо негативного отношения к Азербайджану", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в ПАСЕ многим не выгодна активность Азербайджана, проводящего независимую, в соответствии с национальными интересами политику и отличающегося принципиальной позицией.

"В противном случае парламентарии думали бы о будущем Европы, которую охватили исламофобия, ксенофобия, расовая и религиозная дискриминация и в которой участились случаи грубого нарушения прав человека, свободы выражения мнений, и искали бы пути устранения этих проблем. В том числе они выражали бы обеспокоенность неисполнением около 10 тысяч решений Европейского суда по правам человека. Они бы подняли вопрос о том, почему в то время, как в отношении России были приняты санкции в связи с вопросом Крыма, не были приняты меры в отношении Армении, на протяжении 25 лет удерживающей под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, и не демонстрировали бы столь открытого неуважения к фундаментальным ценностям Европы", - сказал помощник Президента.

По его словам, искусственное притеснение сегодня Азербайджана, развивающегося по пути демократии и готовящегося подписать с Европейским союзом соглашение о стратегическом партнерстве, в очередной раз показывает, что ПАСЕ в руках определенных заинтересованных кругов превратилась в средство давления и выполняет конкретный заказ.

"Конечно, невозможно оказать давление на Азербайджан, приняв эти безосновательные документы. Азербайджан - независимое, сильное государство со своими приоритетами во внутренней и внешней политике, которое и впредь будет продолжать свой путь. Принятие подобных предвзятых документов, основанных на субъективных суждениях, увеличение попыток давления вынуждает Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы", - сказал Али Гасанов

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)