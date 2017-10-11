Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

2017-10-11 20:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Королевства Испания. В этот знаменательный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.