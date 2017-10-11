Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостью

2017-10-11 21:36 | www.apa.az | 5

Глава Каталонии Карлес Пучдемон должен до 16 октября прояснить, что означает декларация независимости, подписанная во вторник вечером региональными властями.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) председатель правительства Испании Мариано Рахой.

"Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости". По его словам, на это властям Каталонии отводится срок до 19 октября.