Известная грузинская актриса найдена мертвой в собственной квартире

2017-10-11 21:58 | www.apa.az | 7

Известная советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире в Тбилиси.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», причины смерти 58-летней актрисы пока официально не называются. В МВД Грузии заявили журналистам, что начато расследование.

Между тем, по сообщению Первого канала Грузии, который ссылается на близких актрисы, Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.

Кавжарадзе снялась в десятках картин. Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания".