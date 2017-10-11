Суд в Ираке постановил арестовать организаторов референдума по Курдистану

2017-10-11 15:17 | www.oxu.az | 4

Иракский суд в среду вынес постановление об аресте главы и членов высшей независимой комиссии по проведению референдума о независимости Курдистана.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на заявление сообщает иракское информационное агентство.

"Суд по расследованиям вынес постановление об аресте главы и членов комиссии, занимавшихся организацией референдума в Курдистане", — приводится в тексте заявления представителя Высшего судебного совета Ирака.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Н.О.