В Баку украли барельеф автору песни «Cücələrim» – ОБНОВЛЕНО

2017-10-11 15:23 | www.oxu.az | 3

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников различных структур министерства внутренних дел были задержаны жители Баку Гусейн Аббасов и Мушвиг Ахундов, а также житель Абшеронского района Кямран Ахмедов, подозреваемые в краже барельефов выдающимся личностям Азербайджана на жилых зданиях в Ясамальском и Сабаильском районах столицы.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в ходе дополнительных оперативных мероприятий в отношении члена группировки Гусейна Аббасова было установлено, что 1 октября он украл барельеф деятелю искусств Азербайджана, композитору Гамбару Гусейнли на проспекте Нариманова в Ясамальском районе столицы.

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В Баку пропал барельеф еще одному известному человеку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в Ясамальском районе столицы неизвестным или неизвестными украден барельеф деятелю искусств Азербайджана, композитору Гамбару Гусейнли.

Полиция ведет расследование по факту.

Отметим, что Г. Гусейнли - автор знаменитых песен Cücələrim, Ay işığında, Gecələr uzanaydı, İlk məhəbbət, Düşür yadıma, Gülə-gülə, Sən-sən.

Напомним, что в последние дни в Баку украдены барельефы нескольким знаменитостям.

В распространенной МВД на прошлой неделе информации отмечается, что в отношении укравших мемориальные доски известным деятелям Азербайджана предприняты особые оперативные действия. В результате были задержаны трое. Во время расследования было установлено, что члены группировки продали металлические барельефы в пункт приема металла. В продолжение оперативных мероприятий был установлен и привлечен к ответственности владелец данного пункта.

Э.А.

