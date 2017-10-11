Путин: страны СНГ продолжат обмен информацией для борьбы с терроризмом

2017-10-11 20:57 | www.trend.az | 4

Страны СНГ намерены наращивать обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и отмыванием средств, сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает в среду РИА Новости.

"Условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности. Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем", - сказал Путин.