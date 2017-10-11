ИГ взяло ответственность за теракты в Дамаске

2017-10-11 21:02 | www.trend.az | 4

Арабские СМИ сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в среду в Дамаске, передает РИА Новости.

Два взрыва прогремели перед штабом полиции в Дамаске, за ними последовал еще один взрыв за зданием штаба вблизи входа на рынок. Взрывы устроили террористы-смертники, которых попытались остановить полицейские. Как сообщил источник РИА Новости, при тройном теракте погибли не менее девяти человек, еще десять пострадали.