Третий тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

2017-10-11 22:22 | www.apa.az | 5

Исполнительному совету ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не удалось избрать нового генерального директора международной структуры.

Как передает АПА со ссылкой ТАСС, голосование в третьем туре, состоявшееся в среду, вновь не принесло результатов, ни один из баллотировавшихся кандидатов не получил в этом раунде необходимой поддержки.

Для избрания кандидат должен получить не менее 30 голосов из 58 возможных.

В четверг 58 стран-участниц совета вновь соберутся на заседание, чтобы провести уже четвертый тур голосования. В настоящий момент борьбу за высший пост ведут пять кандидатов - представители Катара, Египта, Франции, Китая и Ливана.