Эминем выступил с рэпом против Трампа – ВИДЕО

2017-10-11 15:30 | www.oxu.az | 4

Американский музыкант Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный как Эминем, выступил с рэпом против президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Rolling Stone.

Рэпер был гостем церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards. В своем выступлении он жестко раскритиковал главу государства по ряду вопросов, среди которых иммиграция, коррупция, расизм и контроль над оборотом оружия.

Эминем завершил свой рэп обращением к фанатам. По словам музыканта, он ставит ультиматум тем поклонникам, которые также поддерживают Трампа: «Вы либо за, либо против».

Как отметил Эминем, если его фанаты не могут решить, кто им нравится больше, то он сделает этот выбор за них. Затем рэпер показал нецензурный жест.

Ранее сообщалось, что Эминем вместе со зрителями проскандировал оскорбления в адрес Трампа.

A.C.

