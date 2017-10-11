Конгрессмены настаивают на соблюдении США сделки с Ираном

2017-10-11 21:14 | www.trend.az | 5

Глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс и другой высокопоставленный член комитета Элиот Энгел выступают за соблюдения США достигнутого соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на его недостатки, передает РИА Новости.

Ройс заявил, что несмотря на "недостатки сделки", США "должны ее выполнять".

Аналогичное мнение на слушаниях по Ирану высказал и Энгел. Он отметил, что призывает "строго соблюдать" соглашение, "в то время как мы ищем другие пути разрешения ряда неядерных вызовов, исходящих от Ирана".