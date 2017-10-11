Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили по телефону визовый кризис

2017-10-11 21:17 | www.trend.az | 4
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщают в среду турецкие СМИ.
Стороны обсудили взаимное приостановление Турцией и США выдачи виз.
Отметим, что США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.
Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.
Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.