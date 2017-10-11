Сталлоне снимет продолжение «Рокки»

2017-10-11 15:40 | www.oxu.az | 3

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел картины «Крид: Наследие Рокки», спин-оффа культовой ленты «Рокки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, oб этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Не терпится приступить к съемкам и продюсированию невероятно талантливого Майкла Б. Джордана в «Криде-2» в следующем году... еще один раунд!», - сообщил Сталлоне.

Поклонники актера в комментариях под фото отметили, что ждут продолжения фильма, съемки которого должны начаться в 2018 году.

Спортивная драма «Крид: Наследие Рокки» вышла в 2015 году. Фильм стал седьмым в серии «Рокки». Главные роли сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, режиссером выступил Райан Куглер.

Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус».

A.C.

