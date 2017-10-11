Обнародована статистика отравлений в Азербайджане

2017-10-11 15:44 | www.oxu.az | 3

В январе-сентябре этого года количество обратившихся в токсикологический отдел Клинического медицинского центра Минздрава по поводу отравления угарным газом или укусов змей снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.az, об этом Trend сказал заявил заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, в январе-сентябре прошлого года 300 человек обратились в больницу из-за отравления угарным газом, а 90 – из-за укусов змей: «В январе-сентябре этого года в больницу по поводу отравления угарным газом обратились 273 человека, а по поводу укусов змей – 76 человек.

А.Магсудов сообщил, что в указанный период 11 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов каракуртов, 14 – укусов скорпионов, 54 – отравления уксусом: «Один из выпивших уксус скончался. В целом большинство выпивших уксус – 30-50-летние женщины».

Отметим, что в 2016 году в Азербайджане 2234 человека получили химическое отравление, 57 из них скончались. 40 процентов получивших химическое отравление в прошлом году, то есть 893 человек, отравились намеренно с целью суицида.

A.M.

