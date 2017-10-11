Третий тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

2017-10-11 22:47 | www.trend.az | 4

Исполнительному совету ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не удалось избрать нового генерального директора международной структуры. Голосование в третьем туре, состоявшееся в среду, вновь не принесло результатов, передает ТАСС.

По данным источников в организации, ни один из баллотировавшихся кандидатов не получил в этом раунде необходимой поддержки. В третьем туре, как и в первых двух, наибольшей поддержкой смогли заручиться кандидаты от Катара (18 голосов), Франции (18) и Египта (13). Остальные страны набрали незначительное количество голосов. Для избрания кандидат должен получить не менее 30 голосов из 58 возможных.

В четверг 58 стран-участниц совета вновь соберутся на заседание, чтобы провести уже четвертый тур голосования.

В настоящий момент борьбу за высший пост ведут пять кандидатов - представители Катара, Египта, Франции, Китая и Ливана. Накануне решение снять свою заявку принял Азербайджан, а в среду за ним последовал Вьетнам.

Ожидается, что победитель выборов станет известен не позднее 13 октября. Далее, согласно регламенту, его кандидатура должна быть утверждена на 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в следующем месяце.