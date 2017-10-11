Вагит Алекперов не передаст ЛУКОЙЛ сыну

2017-10-11 15:48 | www.oxu.az | 4

Вагит Алекперов заявил, что его сын не станет его преемником на посту главы ЛУКОЙЛа.

Как передает Oxu.Az, бизнесмен дал обширное интервью Bloomberg, приуроченное к 15-летию размещения нефтяной компании на Лондонской бирже.

Среди прочего Вагит Алекперов рассказал о перспективах своего нефтяного трейдера Litasco: это слияние, продажа менеджерам или IPO. Глава ЛУКОЙЛа также заявил о бессмысленности продления сделки с ОПЕК при сохранении цены нефти в 60 долларов за баррель.

Наконец, Вагит Алекперов рассказал о своих планах оставаться во главе ЛУКОЙЛа в течение нескольких лет, пока идет подготовка преемника. При этом своего сына Юсуфа Алекперова миллиардер на эту роль не рассматривает:

«Я уверен, что сегодня основа, которую мы заложили в ЛУКОЙЛе — транснациональной вертикально-интегрированной компании — сохранится и после моего ухода от дел. Основа у ЛУКОЙЛа прекрасная, и компания продолжит прекрасно развиваться в будущем. Если вы спрашиваете, думаю ли я о преемнике, я отвечу, что, конечно же, я задумывался об этом. Надеюсь, это будет достойный кандидат, который продолжит работу всей моей жизни. Если меня спросят, будет ли это мой сын, я отвечу «нет», поскольку эта работа слишком тяжела для него. Но он продолжит заниматься этим бизнесом, это точно. Сегодня существуют риски со стороны внутренней конкуренции в России, риски, связанные с санкциями. Думаю, следующие три-пять лет я продолжу работать, одновременно готовя преемника», - сказал он.

Юсиф Алекперов родился в 1990 году, окончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». В январе 2016 года глава ЛУКОЙЛа рассказывал РБК, что его сын более двух лет отработал в Западной Сибири и «почувствовал запах нефти». Тогда отец планировал направить Юсуфа Алекперова стажироваться в неназванную западную энергетическую компанию на год-полтора.

Н.О.