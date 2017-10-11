Начался суд над отравившей свою дочь женщиной

2017-10-11 15:56 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Гюльнары Сейпуллаевой, которая обвиняется в убийстве своей дочери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой. Судебное рассмотрение назначено на 18 октября.

Отметим, xnj жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сейпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее дочь Сейпуллаева Луиза (2012 г.р.) скоропостижно скончалась. В результате расследования было установлено, что девочку убила ее мать. Во время допроса Л.Сейпуллаева призналась, что отравила свою дочь, дав ей молоко, смешанное с средством против насекомых.

A.M.

