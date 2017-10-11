Жителя Баку оштрафовали за содержание ястреба

2017-10-11 16:00 | www.oxu.az | 4

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности МВД провели рейд на территории Гарадагского района.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, в ходе рейда житель Баку Талех Джафаргулиев был задержан, когда выгуливал дикого ястреба на пляже Шихово в Гарадагском районе столицы.

В ходе расследования выяснилось, что у Т.Джафаргулиева отсутствует официальный подтверждающий документ об изъятии птицы из естественной среды обитания и ее содержания. По факту нарушения закона был составлен протокол, и Т.Джафаргулиева оштрафовали на 500 манатов в административном порядке.

Дикая птица передана в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Национальном парке Алтыагадж. Птицу пройдет ветеринарное обследование, после чего будет выпущена в дикую природу.

Э.А.

