Луиш Фигу стал советником УЕФА

2017-10-11 23:24 | www.apa.az | 5

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу влился в ряды УЕФА и получил возможность использовать свой богатый футбольный опыт в качестве советника.

Как передает АПА, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» будет работать в тесном контакте с президентом организации Александром Чеферином и заниматься широким спектром вопросов, включая научно-методическую деятельность, обсуждение футбольных правил и работу над привлекательностью футбола в целом. Он также станет ключевой фигурой программы послов УЕФА.

«Луиш Фигу был фантастическим футболистом и идеальным примером того, как вести себя на футбольном поле и за его пределами. Это глубоко уважаемая личность в мире футбола, и я очень рад, что он становится членом нашей команды. Его невероятный футбольный опыт станет для УЕФА крайне ценным активом», — заявил Чеферин.

«Мне посчастливилось обзавестись ценным опытом, и я уверен, что могу с пользой передать свои знания. Футбол постоянно меняется. Я счастлив, что буду вовлечён в процесс принятия решений, и хотел бы поблагодарить Александра Чеферина за эту возможность. Я столькому научился в футболе, что теперь хочу сам делиться с другими. Когда в 1990 году я начал профессионально играть в футбол, то и представить не мог, что однажды мне выпадет возможность работать в УЕФА бок о бок с президентом этой организации и ярчайшими футбольными умами со всего мира», — заявил Фигу.