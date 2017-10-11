В России нашли тело студента-азербайджанца

2017-10-11 16:10 | www.oxu.az | 4

В Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено тело студента-азербайджанца в доме, в котором он проживал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это гражданин России Вадим Искендер оглу Мамедов 1999 г.р.

Получивший заочное высшее образование в городе Новосибирске В. Мамедов работал в одной из рекламных фирм в районе, где проживал. Соседи, обеспокоенные постоянным лаем собаки из дома азербайджанца, который проживал один, постучались к нему в дверь, после того как дверь им никто не открыл, они обратились в полицию.

Вошедший в дом участковый, обнаружил труп В. Мамедова. На теле не обнаружено признаков насилия.

Н.О.

