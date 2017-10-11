Пакистан не сможет принять участие в международных футбольных турнирах

2017-10-11 16:15 | www.oxu.az | 4

Международная федерация футбола отстранила пакистанские футбольные команды от участия в турнирах международного уровня, сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Согласно информации ведомства, большинство национальных сборных Пакистана уже получили уведомление об ограничении их участия в турнирах ФИФА.

Подобное решение было принято федерацией из-за того, что счета Федерации футбола Пакистана находятся под контролем специально назначенного администратора.

ФИФА обещает снять ограничение с Пакистана как только все счета ее федерации снова смогут контролироваться аудиторами Международного футбольного сообщества.

Схожее решение недавно было принято в отношении Судана, однако футбольное руководство страны выполнило все условия и снова вернулась к участию в международных чемпионатах.

Н.Г.