В России блокируют пиратские сайты

2017-10-11 16:23 | www.oxu.az | 4
Администрация Роскомнадзора будет блокировать два крупнейших ресурса с пиратскими копиями фильмов —gidonline.club и yourcinema.tv, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Twitter-аккаунт ведомства.
Решение об ограничении доступа было принято Мосгорсудом.
Ведомство добавило, что ресурсы распространяли контент с нарушением авторских прав.
Какие материалы стали поводом судебного разбирательства, не уточняется.
«Посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона интернет-пользователей в месяц», - отмечается в сообщении.
Первая блокировка подобных сайтов на территории России произошла в октябре 2015 года.
Тогда доступ был ограничен к 13 ресурсам.
В сентябре по решению Мосгорсуда был заблокирован крупнейший каталог пиратских приложений для Android.
Суд постановил ограничить доступ к ресурсу из-за нелегальной копии мобильной версии игры Beholder.
Н.Г.