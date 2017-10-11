В России блокируют пиратские сайты

2017-10-11 16:23 | www.oxu.az | 4

Администрация Роскомнадзора будет блокировать два крупнейших ресурса с пиратскими копиями фильмов —gidonline.club и yourcinema.tv, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Twitter-аккаунт ведомства.

Решение об ограничении доступа было принято Мосгорсудом.

Ведомство добавило, что ресурсы распространяли контент с нарушением авторских прав.

Какие материалы стали поводом судебного разбирательства, не уточняется.

«Посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона интернет-пользователей в месяц», - отмечается в сообщении.

Первая блокировка подобных сайтов на территории России произошла в октябре 2015 года.

Тогда доступ был ограничен к 13 ресурсам.

В сентябре по решению Мосгорсуда был заблокирован крупнейший каталог пиратских приложений для Android.

Суд постановил ограничить доступ к ресурсу из-за нелегальной копии мобильной версии игры Beholder.

Н.Г.