ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2017-2018 годы

2017-10-11 16:30 | www.oxu.az | 3

ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году, повысив его на 0,03 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьской оценкой, до 96,8 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в докладе организации за октябрь.

По сравнению с 2016 годом рост показателя составит 1,45 миллиона баррелей в сутки.

"Оценка спроса на нефть в мире на 2017 год была пересмотрена в сторону повышения примерно на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом, что отражает рост спроса в странах ОЭСР и Китае", - говорится в докладе.

ОПЕК также улучшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2018 год, повысив свою оценку примерно на 0,06 миллиона баррелей в сутки, до 98,19 миллиона баррелей в сутки.

Н.О.