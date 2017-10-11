В Ленкоране школьники попали в аварию

2017-10-11 16:43 | www.oxu.az | 4
В Ленкоране школьники совершили аварию.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на дороге, ведущей в село Ашагы Нуведи.
Водитель автомобиля потерял управление, транспортное средство, выехав с дороги, упало в канал. В результате четверо учеников школы-лицея №6 города Ленкорань получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Ленкоранскую центральную районную больницу.
Пострадавшие ученики: Расул Гулиев, Рауф Мамедли, Эльсеван Бахышзаде и Рашад Ибадзаде. Им по 16 лет, и они ученики одного класса.
По факту ведется расследование.