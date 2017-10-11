Существующая в Азербайджане толерантная среда крайне интересна всему миру - зампредседателя госкомитета

2017-10-11 23:40 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Сегодня существующей в Азербайджане толерантной средой очень интересуются не только в европейских структурах, но и во всем мире.

Об этом Trend в среду сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, принявший участие в организованном в Брюсселе совместном мероприятии Евросоюзом и Госкомитетом мероприятии.

Рассказывая о проведенном мероприятии, Гейдаров сказал, что большая делегация из Азербайджана в рамках визита в Брюссель приняла участие в очень важных мероприятиях и встречах.

Гейдаров отметил, что любой вопрос, связанный с Азербайджаном, всегда был интересен для Европы.

"Я считаю, что в основе этого интереса лежит мирное сосуществование в нашей стране на протяжении истории представителей различных религий и культур. Мы с гордостью можем сказать, что сегодня существующей в Азербайджане толерантной средой очень интересуются не только в европейских структурах, но и во всем мире. Сохранение в нашей стране толерантной среды в то время, как в мире под прикрытием религии происходят многочисленные политические раздоры, конфликты, вызывает в мире особый интерес. В связи с этим могу сказать, что на проведенных во время визита встречах представители ЕС высоко оценили толерантную среду в Азербайджане и отметил, что подобная модель религиозной толерантности может примером для многих стран мира", - сказал зампредседателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)