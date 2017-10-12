США сорвали флаги с закрытого консульства России

2017-10-12 00:24 | www.oxu.az | 4

Посольство России в Вашингтоне в своем Twitter объявило о том, что американские власти сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли флаги со зданий консульства», — рассказали в посольстве.

На странице посольства в Facebook указано, что американской стороне был направлен решительный протест.

«Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — добавили в посольстве.

С.Б.

