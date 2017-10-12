Северная Корея пообещала США «огненный град»

2017-10-12 01:00 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в интервью ТАСС заявил, что народ Северной Кореи требует «расплатиться с США огненным градом».

Как передает Oxu.Az, он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».

«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

С.Б.

