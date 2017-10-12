Apple рассказала о будущем iPhone

2017-10-12 01:27 | www.oxu.az | 5

Главный дизайнер Apple Джони Айв рассказал о том, что с iPhone X у компании начинается новая эпоха в дизайне смартфонов.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал японскому изданию Brutus Casa, сообщает 9to5mac.

«Раньше было ощущение, что экран и корпус это разные компоненты. Мы всегда хотели объединить эти, казалось бы, разные части. Глядя на iPhone X, на создание которого ушло много лет, я с уверенностью могу сказать, что мы наконец смогли достичь этого, — сказал Айв. — У нас много больших идей и мы уже работаем над ними. Это скорее не завершение iPhone, а начало новой главы развития».

Вместе с этим он рассказал о важности Face ID. По его словам то, что существует смартфон, который точно распознает своего владельца — гораздо важнее чем может показаться. В Apple работали над тем, чтобы функция работала максимально незаметно для пользователя и он вообще не задумывался об этом.

В заключении Айв сказал, что выпуск iPhone X никак не связан с десятилетней годовщиной выпуска оригинального iPhone. При этом ранее он рассказал, что на создание устройства у команды разработчиков ушло пять лет. У компании было представление о внешнем виде конечного устройства и его функциях, но в процессе они постоянно сталкивались с трудностями.

С.Б.

