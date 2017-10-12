Об ухудшениях отношений с Азербайджаном в итоге будет жалеть сам Совет Европы - депутат

2017-10-12 01:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в период членства в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) регулярно сталкивался с несправедливым давлением и требованиями этой организации, и принятые сегодня в ПАСЕ документы являются кульминационной точкой этого давления. Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

Мамедов отметил, что на протяжении многих лет Совет Европы демонстрирует враждебную позицию в отношении ислама, мусульманских стран.

"Когда речь идет о мусульманском государстве, то они думает только об одном - беспорядок, нестабильность, конфликты, войны, раскол, голод, государственные перевороты и так далее. Они хотят видеть мусульманские страны только такими. Им не нравится Азербайджан, который сегодня проводит независимую политику, у которого растет с каждым днем военный потенциал, уважение, авторитет на международной арене", - сказал депутат.

Эльман Мамедов подчеркнул, что ПАСЕ принимая подобные документы ничего не добьется.

"Сегодня Азербайджан нужен Европе больше, чем Европа Азербайджану. Потому, что Азербайджан участвует в проектах энергетической безопасности Европы. Запад должен сделать вывод из этого. Разве мы не являясь членом Совета Европы не сможем существовать как государство?! Пусть принимают любой документ, в конце будут жалеть сами", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)