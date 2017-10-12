Трамп выдвинул Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности

2017-10-12 01:47 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Кандидатуру Нильсен предстоит утвердить сенату. Нильсен работала заместителем предыдущего министра внутренней безопасности Джона Келли, а затем перешла вместе с Келли работать в Белый дом, где тот занял пост главы аппарата.

В ее послужном списке также работа на должности спецпомощника президента и директора по ряду вопросов в Совете внутренней безопасности Белого дома.