В Австрии задержаны 14 граждан Грузии

2017-10-12 02:19 | www.oxu.az | 5

В ходе масштабной полицейской спецоперации в Австрии по подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны 14 граждан Грузии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», грузинские граждане подозреваются в ограблении 25 домов в Вене и Инсбруке.

Полиция, как отмечают СМИ, заявляет, что общая стоимость украденного из домов превышает 125 тысяч евро.

Также сообщается, что, по данным австрийской полиции, все задержанные, которым от 20 до 42 лет, подозреваются в членстве в криминальной группировке. Большинство из задержанных прибыли в Австрию из Германии, Франции и Италии.

СМИ отмечают, что полиция Австрии в течение нескольких месяцев проводила расследование.

С.Б.

