Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

2017-10-12 03:30 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация возвращает Америке былое уважение со стороны других держав, передает РИА Новости.

"Америку снова уважают", — заявил Трамп, выступая в Пенсильвании, отмечая достижения своего правительства.

В подтверждение своих слов он сообщил: "что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад".

Трамп не сообщил, о какой стране идет речь. "Вы, вероятно, услышите об этом через несколько дней, но это страна, которая нас не уважала и которая уважает нас сейчас", — заинтриговал аудиторию лидер страны.

"Поверьте, мир снова начинает нас уважать", — сказал Трамп, выступление которого посвящено обещанной им в ходе предвыборной кампании налоговой реформе.