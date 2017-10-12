Между Баку и Душанбе могут быть открыты прямые авиарейсы

2017-10-12 04:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили открытие прямых авиарейсов между Баку и Душанбе, сообщили Trend в министерстве экономики.

Это обсуждалось на встрече сопредседателя совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном, министра экономики Шахина Мустафаева с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном, ряд конкретных вопросов связанных с расширением связей и перспективы сотрудничества.

Были проведены обсуждения по сотрудничеству между Гянджинским алюминиевым заводом и Алюминиевым заводом Таджикистана в сферах металлургии, транзита и так далее, а также по представляющим взаимный интерес другим вопросам