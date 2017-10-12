Террористку “белую вдову” уничтожили в Сирии

2017-10-12 06:02 | www.apa.az | 5

В ходе атаки американского беспилотника в Ракке была ликвидирована воевавшая в рядах террористической группировки ИГ в Сирии британская подданная Салли Джонс по прозвищу «белая вдова».

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, вместе с террористкой погиб ее 12-летний сын. Салли Джонс приняла ислам стала помощницей своего мужа Джунейда Хусейна. Он занимал пост главного вербовщика ИГ в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

После смерти мужа Джонс публично объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют проведение серии терактов на Западе.