Трамп: “Ядерная сделка не мешает Ирану прокладывать путь к атомному оружию”

2017-10-12 06:57 | www.apa.az | 4

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не мешает Ирану прокладывать путь к ядерному оружию и заодно извлекать материальную пользу.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Newsю

"Иранцы очень быстро проложили путь к ядерным вооружениям и... $1,7 млрд наличными", - утверждал глава государства, не пояснив, что имеет в виду под этой суммой. "Одним словом, это худшая сделка. Мы от нее ничего не получили", - резюмировал он.

По сообщению телеканала NBC Трамп объявит свое решение по поводу ядерного соглашения с Ираном 13 октября.