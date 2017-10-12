Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

2017-10-12 07:26 | www.trend.az | 4

Тяжелый транспортный вертолет CH-53 ВВС США совершил аварийную посадку в жилом районе недалеко от военной базы США "Футемма" в префектуре Окинава, передает Интерфакс со ссылкой на Channel NewsAsia.

Согласно сообщениям СМИ, вертолет серьезно повредил фюзеляж и загорелся сразу же после приземления. На данный момент огонь потушен силами американских военных.

Местные жители и члены экипажа при посадке не пострадали.

"Это очень прискорбно. Я обратился к американской стороне с призывом тщательно расследовать причину и предотвратить повторение подобной ситуации", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра также выразил сожаление и заявил, что он непосредственно займется ситуацией. Губернатор префектуры Окинавы Онага Такэси также заявил, что он испытывает сильное негодование по поводу случившегося.